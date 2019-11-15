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В киевском метро появится 4G

В киевском метро появится 4G
17:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Украины:Киев планирует начать запуск 4G в метрополитене в первом квартале 2020 года.

Старт работы сети 4G в Киевском метрополитене планируется на первый квартал 2020 года, сообщил советник мэра Киева Максим Бахматов в Facebook в пятницу.

По его словам, в частности, сначала планируется подключить к связи четвертого поколения станции метро "Академгородок", "Житомирская", "Святошин", "Нивки", "Героев Днепра", "Минская", "Оболонь", "Сырец", "Дорогожичи" и "Лукьяновская", а в конце 2020 - начале 2021-го - подключить все станции и туннели.

По словам Бахматова, к настоящему времени уже проведены переговоры и согласована общая схема имплементации с ключевыми операторами мобильной связи "Vodafone Украина", "Киевстар" и lifecell.

При этом, добавил он, для реализации проекта еще необходимо, чтобы КП "Киевский метрополитен" подписал технические условия, а Киевский горсовет утвердил тарифы за телеком-доступ к коммунальным объектам транспорта города.

Кроме того, Huawei Ukraine необходимо провести обзор площадок метро, разработать и согласовать рабочий проект внедрения 4G, провести экспертизы соответствующими государственными службами, а КП "Киевский метрополитен" и операторам - подготовить, согласовать и подписать договор доступа, затем совместно с Huawei Ukraine подписать общий документ о старте работ.

В Украине "залатают пятна" без 3G или 4G, вместо внедрения 5G

Как сообщалось, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации, решила выставить на 5G-тендер бывшие частоты прекратившего работу Wimax-оператора FreshTel.

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Интернет, Связь, Метро, Киевское метро, 4G, Максим Бахматов.
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