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В Украине "залатают пятна" без 3G или 4G, вместо внедрения 5G

В Украине "залатают пятна" без 3G или 4G, вместо внедрения 5G
13:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Власти Украины не будут в первую очередь внедрять технологию 5G, а покроют интернетом местности без 3G или 4G.

Внедрение связи стандарта 5G в Украине уже сегодня нереалистично и нецелесообразно, первоначальной целью является завершение внедрения 3G и 4G в ближайшие год-два и обеспечение в течение 3 лет интернетом социальной инфраструктуры и всех населенных пунктов страны, заявил вице-премьер - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Чтобы прийти к вопросу 5G, надо много починить того, что у нас сломано. Ни один человек в стране не понимает, какое у нас реальное проникновение интернета в регионы. И мы очень хотим это отремонтировать это в ближайшие несколько месяцев", – сказал он на 16-й конференции YES, организованной Фондом Виктора Пинчука в Киеве в субботу.

"Наша цель в ближайшие 3 года, чтобы 100% социальной инфраструктуры и 100% населенных пунктов получили доступ к широкополосному интернету. И мы хотим на уровне закона закрепить минимальную скорость интернета", – подчеркнул Федоров.

Украинский мобильный интернет самый дешевый в Европе

Он добавил, что полноценное внедрение 3G и 4G также требует дополнительного времени и усилий, так как до сих пор в Украине много "белых" или "черных" пятен без этой связи.

"Сегодня есть договоренность с операторами: на форуме в Мариуполе (премьер анонсировал его на 29 октября – ред.) мы представим план, как мы через год или два сделаем так, чтобы на каждом участке Украины у нас был классный 3G и 4G.

В Берлине полноценно запущена сеть 5G

Вице-премьер добавил, что аналогичный подход применяется и в вопросе инноваций, в частности, необходимо ликвидировать ситуацию, когда доступ к отдельным реестрам находится у "неизвестных людей".

"Если говорить реалистично, то давайте за эти три года мы покажем и компаниям, и миру, и украинцам, что мы движемся и решаем реальные проблемы: когда я буду ехать на поезде в Запорожье у меня будет нормальный 4G, потом мы с вами поговорим про 5G", – подытожил Федоров.

Еще бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман жаловался на качество 3G интернета и поручил НКРСИ проверить операторов.

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Интернет, Мариуполь, 4G, 5G, 3G, Михаил Федоров.
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