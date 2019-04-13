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Украинский мобильный интернет самый дешевый в Европе

Украинский мобильный интернет самый дешевый в Европе
00:55 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Мобильный интернет в Украине 4 -й по доступности в мире.

Мобильный интернет в Украине оказался самым дешевым в Европе и 4-м по доступности в мире. Об этом свидетельствуют результаты исследования провайдера Cable.co.uk, который анализирует доступность интернета 230 странах мира. Исследование проводилось в октябре-ноябре 2018 года, оно охватило более 6 тыс. тарифных планов по всему миру.

В результате было установлено, что самый дешёвый мобильный интернет-доступ можно получить в Индии. Здесь в среднем 1 ГБ мобильного трафика стоит всего $0,26, а стоимость самого дешёвого предложения составляет и вовсе $0,02. На втором месте по доступности расположился Кыргызстан, здесь за 1 ГБ мобильного трафика предстоит заплатить на 1 цент больше – $0,27. Соседний Казахстан занял третью строчку рейтинга доступности мобильного интернета с результатом $0,49. Украина совсем немного не дотянула до тройки лидеров и расположилась на четвёртой позиции с результатом $0,51 за 1 ГБ мобильного трафика. Если же рассматривать европейский регион, то в Украине оказались самые низкие цены на мобильный интернет в Европе, пишет itc.ua. В соседних с Украиной странах дела обстоят значительно хуже.

Например, в Беларуси (48 строчка рейтинга) за 1 ГБ мобильных данных предстоит заплатить в среднем $2,36 – в 4,6 раза больше, чем в Украине. В Молдове (57 место) расценки ещё выше – $2,85 за 1 ГБ трафика. В Венгрии (135 место) за 1 ГБ трафика предстоит заплатить $6,56. Среди всех соседних стран лишь Россия смогла войти в диапазон менее $1 за 1 ГБ мобильного трафика. Здесь в среднем 1 ГБ обойдётся в $0,91. В высоко развитых в технологическом плане странах мобильный интернет оказался очень дорогим по украинским меркам. Например, в США (182 место) средняя стоимость 1 ГБ мобильных данных оценивается в $12,37, и даже самый дешёвый тариф обходится в 3 раза дороже по сравнению со средними украинскими ценами ($1,50). Немногим лучше обстоят дела в Японии (154 место) – $8,34. В Южной Корее, где уже совсем скоро планируют запустить связь 5G, приходится платить в среднем по $15,12 за 1 ГБ мобильных данных. Средняя стоимость 1 ГБ мобильных данных по всему миру составляет $8,53.

В Южной Корее и двух городах США запустили сети 5G

Наиболее дорогой мобильный интернет оказался в Зимбабве – в среднем $75,20 обходится 1 ГБ передачи мобильных данных в этой стране, которая расположилась на последнем 230-м месте рейтинга. Добавим, исследование не приводит данных о стоимости мобильного интернета в стране победившего социализма Венесуэле и в Северной Корее. Здесь, как и в некоторых других территориях (Кокосовые острова, Остров Рождества, Эритрея, Маршалловы Острова, Сен-Пьер и Микелон, Южный Судан, Тувалу, Ватикан), либо вовсе отсутствует мобильная инфраструктура, либо доступна только связь 2G, позволяющая работать только с голосовыми вызовами и SMS.

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Европа, Смартфон, 4G, 3G, Дешевый, Мобильный Интернет.
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