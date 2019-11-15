Ситуация в Балаклее: взрывов больше не ожидают

Новости Украины:Ситуация на военном складе в Балаклее локализована, продолжения взрывов не будет.

Глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер заявляет, что ситуация на военном складе боеприпасов в г.Балаклея локализована и дальнейшие взрывы исключаются.

"Проблема локализирована и лица, которые занимаются сейчас ликвидацией, заверяют, что дальнейшего продолжения (взрывов – ред.) - не будет", сказал Кучер журналистам вечером в пятницу в Балаклее.

Отвечая на вопрос, каковы версии случившегося, Кучер сказал, что есть пока только предположения и обстоятельства выясняются. Он отметил, что пока "невозможно проводить осмотр места происшествия".

Кроме того, на своей странице в Фейсбуке Кучер написал, что срочно выехал в Балаклею.

"На территории воинской части проведена эвакуация персонала, по территории арсенала эвакуация не проводилась", - сказано в сообщении.

Он также сообщил, что в Балаклее приедет заместитель руководителя Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Как сообщило Информационное агентство Минобороны в Харькове, 15 ноября в Балаклее в районе артиллерийских складов Минобороны Украины при проведении плановых работ по утилизации боеприпасов произошла внештатная ситуация, в результате чего осколочное ранение получил сапер.

Позже в Генштабе Украины сообщили, что на территории Центральной артиллерийской базы близ Балаклеи в результате взрывов два военных сапера погибли, четыре военнослужащих ВСУ находятся в медицинских учреждения

"Военнослужащие проводили на технической территории воинской части утилизацию в установленном порядке остатков боеприпасов и их элементов, которые нельзя транспортировать, с учетом всех мер безопасности, в специально оборудованном для этого месте – котловане", - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что с 15:13 пятницы новые взрывы на технической территории не зафиксированы.

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, выясняют обстоятельства взрывов на территории Центральной артиллерийской базы (г.Балаклея, Харьковская область).

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Харьковского гарнизона. Квалификация: небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее существенный вред, совершенное в условиях особого периода (ч.3 ст.425 Уголовного кодекса Украины).