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Украинские десантники прошли проверку НАТО (Фото)

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Украинские десантники прошли проверку НАТО (Фото)
19:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Житомирские десантники прошли проверку по стандартам НАТО.

В течение недели рота 13-го батальона 95-й бригады проходила самооценку по стандартам НАТО, в которой участвовали инструкторы вооруженных сил Грузии, Ирландии, Германии.

Об этом сообщает пресс-служба Командования десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook.

"В течение недели, с личным составом 1-й десантно-штурмовой роты 13 отдельного десантно-штурмового батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины проводилось ротное тактическое учение, в ходе которого подразделение прошел самооценку первого уровня по стандартам НАТО. К проведению самооценки десантно-штурмового подразделения привлекались офицеры ДШВ и Сухопутных войск, которые прошли соответствующие курсы Оценки по стандартам НАТО, а также иностранные инструкторы из Вооруженных Сил Грузии, Ирландии и Федеративной Республики Германия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты проверяли готовность подразделения, укомплектованность личным составом, наличие имущества в соответствии со штатным расписанием, а также профессиональный уровень соответствующих должностных лиц.

Кроме того, состоялись практические действия подразделения в ходе выполнения задач по поддержанию мира и безопасности, а именно осуществления марша в определенный район, развертывание базового лагеря, установление блокпостов, организация несения службы на этих объектах, блокирование определенного района и поисковые действия.

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"По итогам тактических учений десантно-штурмовая рота 13 отдельного десантно-штурмового батальона прошла самооценку первого уровня по стандартам НАТО, при этом, показав высокие результаты", - резюмирует пресс-служба.

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