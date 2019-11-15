В Украине представили книгу о Голодоморе "Гарет Джонс. Цена правды"

Новости Украины:Книгу презентовали в Музее Голодомора-геноцида.

В Киеве состоялась презентация книги издательства "Жнец" "Гарет Джонс. Цена правды", куда вошли избранные статьи и хроника жизни британского журналиста, который рассказал миру о Голодоморе в Украине.

"Мы можем изучать много теоретических историй, но нужно обязательно прочитать "Гарет Джонс. Цена правды", чтобы почувствовать эти тексты, которые показывают, как надо себя вести в очень сложных ситуациях", - рассказала доцент кафедры издательского дела и редактирования Института журналистики КНУ имени Тараса Шевченко Ярослава Прихода.

Джонс увидел Голодомор в Украине своими глазами, написал об этом в десятки мировых изданий, а в 1933 году организовал пресс-конференцию в Берлине, где рассказал миру правду про сталинский режим и геноцид украинского народа. Но его разоблачение опровергли: просоветский журналист Уолтер Дюранти опубликовал несколько заказных материалов, в которых отрицал факт Голодомора в советской Украине. Впрочем, Джонс и дальше продолжал публиковать статьи о голоде в Украине.

"Мы многого не знаем, но это было такое время, когда не каждый имел смелость такое рассказать. Знание политической ситуации, умение рассказать об этой ситуации. У него очень красивый стиль, у него надо учиться, он лаконичен, и его тексты просто замечательные", - отметила Прихода.

Она подчеркнула, что эта книжка — не для удовольствия, она очень тяжелая. Но, по ее словам, когда погружаешься в эти тексты, просто начинаешь чувствовать эту боль, и учишься читать между строк.

Книга издана на двух языках — украинском и английском — к выходу в широкий прокат исторического триллера "Цена правды", рассказывает историю журналиста Гарета Джонса и показывает трагические события его глазами — советский Голодомор-геноцид против украинской нации в 1932-1933 гг.

В основе книги — бакалаврский книжный проект студенток Института журналистики КНУ имени Тараса Шевченко Валентины Пасечной и Елены Тищук "Журналист Гарет Джонс".

Также во время презентации Музей Голодомора-геноцида объявил о запуске Всеукраинской акции, которая будет распространяться в социальных сетях по хештегу #Голодомор_МояИстория. Каждый может рассказать свою семейную историю о Голодоморе, а потом данная акция перерастет в общедоступный архив, чтобы ни одна деталь этого страшного преступления не была утеряна.

Гарет Джонс – британский журналист валлийского происхождения. Его отец Эдгар был директором местной школы, а мать Энни Гвен Джонс в молодости работала в Украине тьютором (наставником) Артура Юза — одного из сыновей Джона Юза, основателя Юзовки – будущего Донецка. Джонс с детства слышал рассказы об Украине.

Он не дожил до своего 30-летия всего один день. 12 августа 1935 года, репортер был убит при до сих пор не выясненных обстоятельствах.

Исторический триллер "Цена правды" выходит в украинский прокат 28 ноября 2019 года.