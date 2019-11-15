В Киеве злоумышленники захватили квартиру местной жительницы (Фото и видео)

Новости Украины:Столичная полиция задержала 17 человек, которые вторглись в квартиру женщины.

В Киеве полиция задержала группу лиц из 17 мужчин, которые пытались захватить квартиру местной жительницы. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Правоохранители получили сообщение, что неизвестные лица на проспекте Героев Сталинграда захватили квартиру местной жительницы. На указанный адрес выехали несколько экипажей патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

"На месте происшествия потерпевшая рассказала правоохранителям, что услышала шум в коридоре, после чего входные двери открылись и в квартиру забежал около двадцати мужчин в масках. Неизвестные вытолкнули из дома хозяйку с дочерью и закрылись изнутри", - отметили в полиции.

Как рассказал начальник Оболонского управления полиции Виталий Быков, после переговоров с людьми, которые находились в квартире и отказались открывать, было принято решение о применении спецподразделения.

Полк специального назначения благодаря штурму попал в квартиру и обнаружил там 17 мужчин. Всех их задержали в отвезли в Оболонское управление для установления личных данных и причастности к проникновению в чужое жилище.

Как сообщили в ведомстве, относительно квартиры, куда ворвались мужчины, два года идут судебные процессы по денежному обязательству. Хозяину помещения и его семье неоднократно угрожали. Долг передали третьим лицам, однако никаких документов о принудительном выселении не было.

Быков добавил, что после задержания мужчин у хозяйки квартиры и ее дочери исчезли ювелирные украшения и ценные вещи.

Правоохранители по факту проникновения в квартиру открыли уголовное производство по ст.356 (Самоуправство) и по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до шести лет.