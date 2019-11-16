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Киевский горсовет решил создать штаб помощи бездомным

Киевский горсовет решил создать штаб помощи бездомным
05:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:В столице обустроят оперативный штаб помощи бездомным.

В Киеве решением городского совета создан оперативный штаб помощи бездомным и координация социального патрулирования в зимнее время, сообщила Киевская горгосадминистрация.

"В Киеве находится большое количество лиц без определенного места жительства, которые живут на вокзалах, свалках, в переходах, подъездах домов и пустырях. Все эти люди находятся за чертой бедности. Особенно трудно таким людям зимой, и поэтому ежегодно в зимний период в связи с резким снижением температуры воздуха и наступлением устойчивых холодов в Киеве проводится социальное патрулирование", - говорится в сообщении.

Выездные бригады для социального патрулирования создадут на базе Дома социальной заботы. Департаменту социальной политики поручили при неблагоприятных погодных условиях в зимний период изыскать возможность по увеличению на 30% количества койко-мест в Доме социальной заботы (на улице Суздальской, 4/6), Киевском центре социальной адаптации престарелых, инвалидов и других лиц, не имеющих постоянного места жительства (с. Ясногородка Вышгородского района Киевской области).

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"Оказание поддержки бездомным гражданам будет способствовать оздоровлению криминогенной обстановки в столице, усилит пожарной безопасности, поскольку значительное количество пожаров в столице зимой возникает на чердаках, в подвалах и отселенных зданиях указанной категорией лиц", - отметили в ведомстве.

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Киев, Штаб, Столица, Бездмные.
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