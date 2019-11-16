ГПУ заявила о подозрении служащим лесничества Харьковской области

Новости Украины:Служебных лиц лесничества на Харьковщине подозревают в растрате почти на 100 миллионов.

Прокуратура сообщила служебным лицам лесничества на Харьковщине о подозрении в незаконной вырубке более 18 тыс. деревьев, вследствие чего государству причинен ущерб почти на 100 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

"Прокуратурой Харьковской области семерым должностным лицам одного из государственных предприятий сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (растрата государственного имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, совершенная по предварительному сговору группой лиц)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, которое осуществляется территориальным управлением ГБР в Полтаве при оперативном сопровождении УСБУ в Харьковской области, подозреваемые предположительно совершили растрату вверенного им имущества путем незаконной вырубки свыше 18 тыс. деревьев на территории лесного хозяйства, в результате чего государству нанесен ущерб на сумму более 98,6 млн грн.

Отмечается, что 14 ноября правоохранители провели санкционированные обыски по месту проживания упомянутых должностных лиц. Досудебное расследование продолжается.