В ГПУ опровергли информацию касательно подозрений Гонтаревой

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что в Генеральную прокуратуру подозрения для экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой и ее заместителя Екатерины Рожковой не передавались.
Об этом Рябошапка сказал в интервью, комментируя обнародованную информацию о том, что проекты подозрений упоминаемым лицам лежат на его столе для подписи.
Генпрокурор это отрицает.
"Соответствующее расследование проводилось Министерством внутренних дел, но проектов подозрений к нам, в Генеральную прокуратуру, не поступало. Поэтому очевидно, что эта информация является недостоверной. Это неправда. Такое впечатление, что это было сделано умышленно. Для того, чтобы негативно повлиять на наше сотрудничество с Международным валютным фондом перед приездом собственно миссии [на следующий день после записи интервью в Украину должна была приехать миссия МВФ, которая рассматривает возможность дальнейшего кредитования]. Я намерен встретиться с представителями миссии", - сказал Рябошапка.
Он добавил, что дело продолжает расследоваться.
"Я не исключаю того, что следователи будут считать, что они могут привлечь этих двух лиц к ответственности и принесут мне проекты документов", - отметил Рябошапка.
12 ноября в Генеральной прокуратуре опровергли информацию о подготовке подозрений бывшему председателю Национального банка Украины Валерии Гонтаревой и действующему первому заместителю председателя НБУ Екатерине Рожковой.
В Генпрокуратуре заверили, что соответствующие документы также не поступали в ГПУ от органов досудебного расследования, и призвали СМИ воздержаться от публикации непроверенной информации, "распространение которой может нанести вред как интересам расследования, так и правам и законным интересам граждан".
12 ноября появилась информация издание, что Генеральная прокуратура Украины подготовила подозрения бывшей главе Национального банка Украины Валерии Гонтаревой и действующему первому заместителю главы НБУ Катерине Рожковой.
"Подозрения находятся на рассмотрении Генерального прокурора Руслана Рябошапки уже две недели и пока их не вручили лично в руки Гонтаревой и Рожковой", - утверждало издание.