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В ГПУ опровергли информацию касательно подозрений Гонтаревой

В ГПУ опровергли информацию касательно подозрений Гонтаревой
12:04 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Руслан Рябошапка говорит, что появившаяся информация не соответствует действительности.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что в Генеральную прокуратуру подозрения для экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой и ее заместителя Екатерины Рожковой не передавались.

Об этом Рябошапка сказал в интервью, комментируя обнародованную информацию о том, что проекты подозрений упоминаемым лицам лежат на его столе для подписи.

Генпрокурор это отрицает.

"Соответствующее расследование проводилось Министерством внутренних дел, но проектов подозрений к нам, в Генеральную прокуратуру, не поступало. Поэтому очевидно, что эта информация является недостоверной. Это неправда. Такое впечатление, что это было сделано умышленно. Для того, чтобы негативно повлиять на наше сотрудничество с Международным валютным фондом перед приездом собственно миссии [на следующий день после записи интервью в Украину должна была приехать миссия МВФ, которая рассматривает возможность дальнейшего кредитования]. Я намерен встретиться с представителями миссии", - сказал Рябошапка.

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Он добавил, что дело продолжает расследоваться.

"Я не исключаю того, что следователи будут считать, что они могут привлечь этих двух лиц к ответственности и принесут мне проекты документов", - отметил Рябошапка.

12 ноября в Генеральной прокуратуре опровергли информацию о подготовке подозрений бывшему председателю Национального банка Украины Валерии Гонтаревой и действующему первому заместителю председателя НБУ Екатерине Рожковой.

В Генпрокуратуре заверили, что соответствующие документы также не поступали в ГПУ от органов досудебного расследования, и призвали СМИ воздержаться от публикации непроверенной информации, "распространение которой может нанести вред как интересам расследования, так и правам и законным интересам граждан".

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12 ноября появилась информация издание, что Генеральная прокуратура Украины подготовила подозрения бывшей главе Национального банка Украины Валерии Гонтаревой и действующему первому заместителю главы НБУ Катерине Рожковой.

"Подозрения находятся на рассмотрении Генерального прокурора Руслана Рябошапки уже две недели и пока их не вручили лично в руки Гонтаревой и Рожковой", - утверждало издание.

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ГПУ, Генпрокуратура, Руслан Рябошапка, Валерия Гонтарева, Екатерина Рожкова.
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