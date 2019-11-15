Рябошапка обещает, что "известный на весь мир" прокурор в ГПУ работать больше не будет

Новости Украины:Рябошапка планирует распрощаться с прокурором Куликом.

Руководитель Генеральной прокуратуры Руслан Рябошапка сообщил, что с 1 января "известный на весь мир" прокурор Константин Кулик не будет работать в ГПУ поскольку не прошел переаттестацию.

Об этом сообщил Рябошапка в интервью для "Настоящее время"

"Дело в том, что он не пришел на тестирование. Закон нам не оставляет другого пути, кроме как попрощаться с Константином Геннадьевичем. Мы планируем, что новый Офис начнет функционировать с 1 января (в соответствии с реформой ГПУ, которая станет Офисом генерального прокурора – Ред). Соответственно, 1 января в новом Офисе могут быть только переаттестованные прокуроры. А Константин Кулик таковым не является", - сказал он.

Рябошапка добавил, что Кулика "знает весь мир" благодаря делу газовой компании "Burisma", в управление которой входил сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер.

Как сообщалось ранее, украинский прокурор Константин Кулик не пришел на экзамен на знание законодательства для работы в Офисе генерального прокурора.