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КГГА занялась очисткой выбросов завода "Энергия"

КГГА занялась очисткой выбросов завода "Энергия"
07:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:В Киеве на систему очистки выбросов завода "Энергия"направят 420 миллионов.

На столичном мусоросжигательном заводе "Энергия" в течение 2020 года начнется строительство системы химической очистки дымовых газов, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

Как отмечается, после внедрения системы химической очистки дымовых газов выбросы загрязняющих веществ уменьшатся в пять раз и будут отвечать европейским экологическим стандартам.

"Столичная власть и общественность осознают то, что завод является устаревшим объектом, он построен более 30 лет назад. Предприятие необходимо модернизировать и совершенствовать. Мусоросжигательные заводы широко используются как источник теплоснабжения в крупнейших европейских столицах: Копенгагене, Праге, Будапеште, Гамбурге, Барселоне, Вене. Для Киева завод "Энергия" - важный стратегический объект. Его модернизация, внедрение современной системы очистки выбросов и строительство новых современных экологически безопасных заводов является частью энергетической модернизации столицы и повышение уровня его энергоэффективности и экологической безопасности", - говорится в сообщении.

В КГГА сообщили о капитальном ремонте эстакадного съезда возле станции метро Днепр

Также на заводе "Энергия" модернизированы три из четырех электрофильтров. Ремонт четвертого электрофильтра завершится в 2020 году.

Завод "Энергия" - единственное мусоросжигательное предприятие в Украине, что утилизирует 25% твердых бытовых отходов столицы и обеспечивает отоплением и горячей водой почти 300 многоэтажек. Завод работает в рамках разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, выданное Министерством экологии и природных ресурсов Украины.

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Киев, Завод, КГГА, Энергия, Столица.
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