В ООС обнаружен схрон с гранатометами (Фото)

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Суббота, 16.11.2019
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09:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Украинские военные обнаружили тайник с боеприпасами в Донецкой области.

Военнослужащие Национальной гвардии Украины совместно с сотрудниками Службы безопасности обнаружили тайник с боеприпасами в Чермалыке Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"Три РПГ-22, две сотни патронов калибра 5,45, четыре тротиловые шашки, 11 зарядов к подствольному гранатомету и другие боеприпасы хранились в подвале одного из жилых домов в населенном пункте Чермалык", - говорится в сообщении.

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Волновахский отдел Национальной полиции по данному факту внес сведения в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.15 и ч.1 ст.258 Уголовного кодекса Украины (Покушение на преступление и террористический акт, создающий опасность для жизни и здоровья человека).

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Минобороны, Донбасс, ВСУ, ОРДО, ОРЛО, ОРДЛО, ООС.
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