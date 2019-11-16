"Власть новая – методы старые": главу Николаевской ОГА раскритиковали

Новости Украины:"Наш край" заявляет, что глава Николаевской ОГА Александр Стадник дискредитирует Владимира Зеленского.

Партия "Наш край" заявляет о давлении на депутатов Николаевского областного совета со стороны нового главы Николаевской ОГА Александра Стадника, который дискредитирует таким образом новую власть.

"Власть новая – методы старые! Варяги плохо знают наш край: переломить депутатов облсовета не получится. "Наш край" не позволит давить на депутатов Николаевского облсовета", – говорится в заявлении Николаевской областной организации партии.

Так, в партии сообщили, что предприятие депутата Николаевского облсовета от партии "Наш край" Тахира Садридинова "С-Росток" подверглось давлению со стороны контролирующих и правоохранительных органов.

"В отсутствие учредителя и директора, группа должностных лиц в составе представителей Гоструда, миграционной службы и отдела по противодействию торговле людьми Нацполиции совершила попытку провести досмотр документов предприятия. При этом только представители Гоструда предоставили документы о проверке нелегального трудоустройства", – сказано в заявлении.

В политсиле связывают инцидент с попыткой недавно назначенного главы Николаевской ОГА Александра Стадника установить контроль над облсоветом.

"Президент Украины обещал новое качество политики, теперь мы видим это качество. Такими действиями Александр Стадник дискредитирует всю новую власть и по ее реакции на данный инцидент будет видно – это самодеятельность нового главы ОГА или это такая политика новой власти в целом", – подчеркнули в партии.