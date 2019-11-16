В Генштабе определили причину взрыва в Балаклее

Новости Украины:Взрывы на складах в Балаклее произошли предположительно из-за возгорания двигателя к ЗРК "Куб".

По предварительным данным оперативной группы Генерального штаба Украины, взрывы на технической территории Центральной артиллерийской базы обеспечения в г.Балаклея Харьковской области могли произойти из-за возгорания двигателя к ракетам ЗМ9 зенитно-ракетного комплекса "Куб".

"Вероятно в ходе загрузки остатков боеприпасов и их элементов, которые были подготовлены для дальнейшего уничтожения (утилизации), в частности твердотопливного двигателя к ракетам 3М9 зенитно-ракетного комплекса "Куб", состоялось его возгорание с последующим подрывом накопленных для уничтожения взрывоопасных предметов", - сообщается на странице Генштаба в субботу.

Как сообщалось, в пятницу днем на территории военных складов в Балаклее во время плановых работ по разминированию технической территории и погрузке боеприпасов на технику произошло несколько взрывов, в результате которых 2 военнослужащих-сапера погибли, еще 5 были ранены.

Двое раненых находятся в Харьковской городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи и еще двое - в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона. Один военнослужащий от госпитализации отказался.

По факту взрывов территориальное управление Государственного бюро расследований, расположенное в Полтаве, начало уголовное производство по ч.3 ст.425 (халатное отношение военного служебного лица к службе, причинившее существенный вред, совершенное в условиях особого периода) Уголовного кодекса Украины.