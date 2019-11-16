День в ООС: противник бил из гранатометов

Новости Украины:Боевики три раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала суток.

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в субботу осуществили 3 обстрела позиций операции Объединенных сил, ни один украинский военный не пострадал, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток, и по состоянию на 12:00 сегодня, 16 ноября, российско-оккупационные войска нарушили режим тишины трижды. Противник применял 82-мм, гранатометы разных систем и стрелковое оружие", - сказал еапитан Михаил Шаравара с пресс-центра Миниобороны Украины на брифинге в Киеве.

Так, утром противник вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия по опорным пунктам подразделений Объединенных сил у поселка Новолуганское и Майорска, что на Луганском направлении.

Кроме того, на Донецком направлении боевики обстреляли позиции украинских сил вблизи н.п. Старогнатовка, применив запрещенные минометы 82-го калибра и стрелковое оружие.

"По состоянию на сейчас ситуация стабильная и полностью контролируется украинскими защитниками. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил в течение суток нет", - отметили в Минобороны.