Суд вернул в собственность Киева земли на Рыбальском острове

Новости Украины:Суд принял решение, что почти два гектара земли были незаконно изъяты из собственности громады.

Суд вернул Киеву 1,8 га земли на Рыбальском острове стоимостью 86 млн грн.

Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, в ходе расследования уголовного производства правоохранители выявили факт незаконного изъятия из собственности территориальной громады земельного участка по ул. Электриков, 20-А в Подольском районе Киева на основании постановления районного суда Донецкой области.

"Действуя в интересах общества, прокуратура заявила иск об истребовании земельного участка из чужого незаконного владения. Иск был удовлетворен в полном объеме.

На сегодняшний день по результатам принятых прокуратурой мер решение суда реально выполнено - земельный участок стоимостью 86 млн гривен на Рыбальском острове возвращен в коммунальную собственность путем внесения соответствующих данных в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование по факту незаконного завладения имуществом коммунальной собственности продолжается.

Как сообщалось ранее, суд назначил руководительнице одного из департаментов Офиса Президента меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.