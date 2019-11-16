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Руководительнице департамента ОП назначили домашний арест

Руководительнице департамента ОП назначили домашний арест
00:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Суд приговорил к домашнему аресту главу департамента Офиса Президента.

Суд назначил руководительнице одного из департаментов Офиса Президента меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом в Facebook сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

«Высший антикоррупционный суд применил к руководительнице одного из главных департаментов Офиса Президента Украины меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста», - говорится в сообщении.

На подозреваемую возложен ряд процессуальных обязанностей, в том числе ношение электронного браслета.

Отмечается, что прокурор САП настаивал на применении к подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 7,684 млн гривень залога.

Как сообщалось, 12 ноября детективы НАБУ задержали руководителя одного из главных департаментов Офиса Президента и ее сообщницу - экс-заместителя министра культуры (2011 г.) за вымогательство 300 тысяч долларов за содействие в назначении на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины". Задержание произошло после получения первого транша неправомерной выгоды в сумме 150 тыс. долл.

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Как впоследствии стало известно, были задержаны директор департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса Президента Светлана Кондзеля и экс-заместитель министра культуры Виктория Лесничая.

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Суд, ОП, Офис Президента.
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