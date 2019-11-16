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Бил палкой и ножом: в Одессе бытовая ссора едва не завершилась убийством

Бил палкой и ножом: в Одессе бытовая ссора едва не завершилась убийством
17:46 Сегодня Телеграф Полиция Фото: Фейсбук

Новости Украины:Полиция задержала одессита, который из-за ссоры едва не лишил жизни своего соседа.

Пострадавший в тяжелом состоянии находится в больнице. Действия злоумышленника квалифицированы как покушение на убийство.

Происшествие произошло в Киевском районе Одессы. Между мужчинами давно зрел конфликт из-за бытовых вопрос. На этот раз очередная ссора между соседями закончилась трагически - в ярости одессит на улице возле дома стал бить своего оппонента телескопической палкой, после чего ножом нанес ему множественные ранения. Уже когда 38-летний пострадавший потерял сознание, злоумышленник оставил его и убежал.

Случайные прохожие, которые обнаружили избитого мужчину, позвонили в "скорую" и полицию. Одессит был госпитализирован, пока его состояние медики оценивают как тяжелое.

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По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику избрана мера пресечения - содержание под стражей. За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

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Одесса, Покушение на убийство, Нацполиция.
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