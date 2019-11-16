Бил палкой и ножом: в Одессе бытовая ссора едва не завершилась убийством

Новости Украины:Полиция задержала одессита, который из-за ссоры едва не лишил жизни своего соседа.

Пострадавший в тяжелом состоянии находится в больнице. Действия злоумышленника квалифицированы как покушение на убийство.

Происшествие произошло в Киевском районе Одессы. Между мужчинами давно зрел конфликт из-за бытовых вопрос. На этот раз очередная ссора между соседями закончилась трагически - в ярости одессит на улице возле дома стал бить своего оппонента телескопической палкой, после чего ножом нанес ему множественные ранения. Уже когда 38-летний пострадавший потерял сознание, злоумышленник оставил его и убежал.

Случайные прохожие, которые обнаружили избитого мужчину, позвонили в "скорую" и полицию. Одессит был госпитализирован, пока его состояние медики оценивают как тяжелое.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику избрана мера пресечения - содержание под стражей. За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.