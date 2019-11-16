Скачать
Суббота, 16.11.2019
Возвращаются домой: СМИ узнали о судьбе захваченных Россией кораблей
Возвращаются домой: СМИ узнали о судьбе захваченных Россией кораблей
Мазур: Россию надо исключить из Интерпола
Мазур: Россию надо исключить из Интерпола
"Важно быть сеяными": Шевченко о матче с Сербией (Видео)
"Важно быть сеяными": Шевченко о матче с Сербией (Видео)
Умерла руководитель балета Национальной оперы Анико Рехвиашвили
Умерла руководитель балета Национальной оперы Анико Рехвиашвили

Взрывы в Балаклее: командующий Силами логистики отчитался о ситуации

Взрывы в Балаклее: командующий Силами логистики отчитался о ситуации
18:55 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Командующий Силами логистики говорит, что военный арсенал в Балаклее не представляет угрозы для местных жителей.

Военный арсенал в городе Балаклея Харьковской области не представляет угрозы для местных жителей.

Об этом заявил командующий Силами логистики генерал-лейтенант Олег Вишневский, сообщает АрмияInform.

По его словам, пожар, возникший в результате взрывов на технической территории арсенала, был локализован силами пожарного подразделения воинской части и МЧС.

"В течение ночи определенным составом пожарного наряда осуществлялось патрулирование технической территории. Возгораний и задымлений не наблюдалось. Поэтому сейчас военный арсенал является безопасным по взрыво-пожарной безопасности", - отметил генерал-лейтенант.

"Халатное отношение": Минобороны квалифицировало взрывы в Балаклее

Он добавил, что после событий 2017 года территория арсенала очищена почти на 60 процентов. Все остальные боеприпасы вывезены или сложены в защищенное бетонное хранилище. На открытых площадках боеприпасы не хранятся.

Вишневский сообщил, что сейчас на технической территории военного арсенала продолжаются следственные действия.

Как сообщалось ранее, 15 ноября на технической территории складов войсковой части А1352 в Балаклее Харьковской области в результате пожара и взрывов погибли двое военнослужащих-саперов, еще пятеро получили ранения.

Разумков: В Балаклее действительно серьезная ситуация

Следователи ГБР квалифицировали произошедшее как халатное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее существенный ущерб, совершенное в условиях особого периода (ч. 3 ст. 425 УК).

В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что, по предварительным данным, взрывы на арсенале в Балаклее спровоцировало возгорание ракетного двигателя во время его загрузки в автомобиль для вывоза на утилизацию.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Харьковская область, Балаклея, Олег Вишневский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр зима 2019-2020: главные тренды и новинки "холодного" сезона (Фото)
02 Радиоактивная опасность: глобальное потепление может открыть ядерную "гробницу"
03 Осень не прекращает радовать: прогноз погоды на выходные
04 Выборы, лесть, договор о встрече: полный текст первого разговора Зеленского и Трампа
05 Борьба с бедностью: Кабмин поддержал законопроект Минсоцполитики
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В ОБСЕ обнаружили скрытые позиции оккупантов возле Петровского
В ОБСЕ обнаружили позиции боевиков возле Петровского
Осень не прекращает радовать: прогноз погоды на выходные
Осень не прекращает радовать: прогноз погоды на выходные
Флешмоб #FreeAseyev поддержали в Италии
Флешмоб #FreeAseyev поддержали в Италии
Ушел из жизни легендарный продюсер &quot;Списка Шиндлера&quot; и &quot;Гладиатора&quot;
Ушел из жизни легендарный продюсер "Списка Шиндлера" и "Гладиатора"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь