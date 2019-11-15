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Пятница, 15.11.2019
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Разумков: В Балаклее действительно серьезная ситуация

Разумков: В Балаклее действительно серьезная ситуация
18:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ВРУ

Новости Украины:Спикер парламента созвал на заседание комитет по нацобороне из-за взрывов на военных складах в Балаклее.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков попросил комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотреть ситуацию со взрывами на складе боеприпасов в Харьковской области.

"Это действительно серьезная ситуация, поэтому я обращаюсь к народным депутатам Украины, представителям комитета по вопросам обороны собраться и провести заседание", - сказал Разумков перед закрытием пленарного заседания в пятницу.

Как сообщило Информационное агентство Минобороны в Харькове, 15 ноября в Балаклее в районе артиллерийских складов Минобороны Украины при проведении плановых работ по утилизации боеприпасов произошла внештатная ситуация, в результате чего осколочное ранение получил сапер.

Позже в Генштабе Украины сообщили, что на территории Центральной артиллерийской базы близ Балаклеи в результате взрывов два военных сапера погибли, четыре военнослужащих ВСУ находятся в медицинских учреждения.

В Генштабе сообщили о первых жертвах взрывов в Балаклее

"Военнослужащие проводили на технической территории воинской части утилизацию в установленном порядке остатков боеприпасов и их элементов, которые нельзя транспортировать, с учетом всех мер безопасности, в специально оборудованном для этого месте – котловане", - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что с 15:13 пятницы новые взрывв на технической территории не зафиксированы.

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Верховная Рада, Парламент, ЧП, Балаклея, Дмитрий Разумков.
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