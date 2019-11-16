День в ООС: 9 нарушений "тишины", боевики опять стреляли с минометов

Новости Украины:Боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.

Незаконные вооруженные формирования 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия…В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - говорится в сообщении, на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

5 обстрелов позиций украинских военнослужащих боевики осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку Майорского – из станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; дважды у Луганского - из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Новолуганского и Попасной - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил: у Старогнатовки - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Лебединского и Березового - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; дважды у Невельского - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Марьинки - из крупнокалиберных пулеметов.

"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к любым коварным и провокационным действиям противника", - подытожили в штабе ООС.