Проблема преследования добровольцев: в Украине создают рабочую группу

Новости Украины:В состав группы вошли: Дикий, Вовк, представители Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, а также общественной организации "Юридическая сотня".

В Украине создадут рабочую группу по подготовке законопроектов по решению проблемы уголовного преследования добровольцев.

Как сообщается на сайте главы государства, такое решение было принято на совещании в Офисе президента, которое было посвящено обсуждению вопросов разработки законопроектов по решению проблемы уголовного преследования добровольцев - участников боевых действий на Донбассе.

Доброволец батальона "Айдар" Евгений Дикий отметил, что эти законопроекты должны установить правовой статус событий на востоке Украины и лиц, принимавших в них участие, а также урегулировать вопрос амнистии добровольцев.

По его словам, действия добровольцев и других военнослужащих, за которые их судят, можно разделить на три группы. Первая - это действия людей, которые были правильными и законными в условиях боевой обстановки, но рассматриваются в судах по законам мирного времени.

"Поскольку не было ни военного, ни чрезвычайного положения, дела рассматриваются на общих основаниях. Эта проблема решается законом, который должен урегулировать правовой статус этих событий, их участников и декриминализировать действия, которые являются правильными по законам военного времени ", - отметил он.

Вторая группа - незначительные правонарушения. Для таких случаев должен быть разработан законопроект об амнистии.

"Третья группа - это тяжкие преступления, которые наказываются в условиях как мирного, так и военного времени", - сказал Дикий.

В то же время он подчеркнул, что остается проблема беспристрастности следствия и суда при рассмотрении этого типа дел в отношении добровольцев.

"Часть дел рассматривается не с целью поиска истины, а ради мести добровольцам со стороны сепаратистски настроенных местных правоохранителей. В таких случаях можно предложить изменение территориальной подсудности и подследственности", - считает Дикий.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова отметила, что в этих законопроектах следует четко определить, кто должен подпадать под амнистию, и особенности применения военного законодательства в мирное время.

Председатель подкомитета Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Анатолий Остапенко сообщил, что законопроект № 2045-1 о предоставлении официального статуса участника боевых действий членам добровольных формирований уже обработан для рассмотрения во втором чтении.

"Частично это решит вопрос предоставления статуса лицам, которые защищали нашу родину в составе добровольческих объединений", - сказал Остапенко.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский призвал определить сроки работы над законопроектами, которые решают проблемы уголовного преследования участников АТО/ООС.

Представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека Андрей Мамалыга отметил, что часто производства в отношении добровольцев рассматриваются судьями из Донецкой и Луганской областей, которые посещают оккупированные территории.

"Ожидать от них объективности не приходится. Поэтому решение этого вопроса актуально. Надо, чтобы эти дела рассматривались и расследовались за пределами Донецкой и Луганской областей", - сказал Мамалыга.

Представитель Службы внешней разведки Василий Вовк поддержал предложение по разработке соответствующих законопроектов и выразил готовность присоединиться к этой работе.

Председатель Комитета освобождения политзаключенных, правозащитница Татьяна Близнюк отметила важность решения проблемы ранее судимых добровольцев и активистов.

"Люди, которых мы защищаем, почти все являются ветеранами как из добровольческих подразделений, так и из подразделений МВД и ВСУ. Ситуация вопиющая. Очень важно собираться и решать этот вопрос. Люди годами находятся под стражей. Необходим более действенный контакт с генпрокурором, чтобы прокуроры могли пойти нам навстречу и изменить меры пресечения тем добровольцам, патриотам, которые более двух лет находятся под стражей", - сказала Близнюк.

Адвокаты добровольцев и общественных активистов передали представителю Генеральной прокуратуры Украины материалы производств, открытых в отношении их подзащитных.

Участники совещания решили создать рабочую группу по подготовке законопроектов, которые решат проблемы уголовного преследования добровольцев.