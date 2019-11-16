Коррупционный скандал в ОПУ: ВАКС избрал меру пресечения чиновнице

Новости Украины:Суд избрал меру пресечения чиновнице Офиса президента в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на два месяца.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения чиновнице Офиса президента Светлане Кондзеле в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на два месяца.

Об этом сообщается на странице суда в Facebook.

"На чиновницу возложены дополнительные обязанности - сутками не покидать место жительства, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями, сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свои паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на въезд и выезд из Украины, носить электронное средство контроля", - сообщили в ВАКС.

По версии следствия, чиновница Офиса президента Украины вместе с экс-заместителем министра культуры и еще одним соисполнителем требовали от гражданина 300 тыс. долларов за содействие в назначении на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины".

12 ноября их задержали после получения первого транша в сумме 150 тыс. долларов.

Указанным лицам инкриминируется законченное покушение на мошенничество (завладение чужим имуществом по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере), а также законченное покушение на подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение, то есть совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.