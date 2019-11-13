У Зеленского рассказали, когда отстранят задержанную главу департамента ОП

Новости Украины:Функции задержанной НАБУ сотрудницы Офиса президента исполняет другой работник, официально ее могут отстранить после решения суда.

Функции задержанной НАБУ по подозрению во взяточничестве директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента Украины Светланы Кондзели возложены на другого сотрудника, сообщили в пресс-службе ОП.

"По статье 72 закона о государственной службе, официальное отстранение будет, как только поступит соответствующее решение или предписание суда. Пока исполнять свои обязанности она (Кондзеля - Ред.) не будет", - отметили в пресс-службе Офиса президента Владимира Зеленского.

В ОП подчеркнули, что для президента нет "своих" и "чужих".

"Коррупция должна быть преодолена. Чем выше должность, тем опаснее коррупция для каждого украинца. Коррупция в Офисе президента, как и в других органах власти, - недопустима", - заявили в ОП.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) подтвердили задержание сотрудницы Офиса президента Украины по подозрению в получении незаконной выгоды.

Как сообщалось, в рамках операции НАБУ были задержаны несколько фигурантов дела о вымогательстве неправомерной выгоды в размере $300 тыс. у физического лица за содействие в назначении на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины". Среди задержанных – глава одного из департаментов Офиса президента, её сообщница – бывшая заместительница министра культуры Украины, и другие участники группировки. Они были задержаны непосредственно после получения первой части взятки в размере $150 тыс.