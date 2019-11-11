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Утечки из НАБУ: нардеп Деркач представил "новые факты международной коррупции"

Утечки из НАБУ: нардеп Деркач представил "новые факты международной коррупции"
22:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Нардеп Деркач говорит, что САП открыла производство по утечкам из НАБУ.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий начал расследование по заявлениям народного депутата Андрея Деркача (внефракционный) по фактам предоставления Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) информации посольству США в Украине.

В опубликованном в понедельник на своей странице в Фейсбук видеоблоге Деркач отметил, что заместитель генпрокурора Украины Руслана Рябошапки и одновременно глава САП Холодницкий увидел состав преступления и начал расследование по факту его заявления. "Вот документ Рябошапки, а вот – Холодницкого. Первый действовал по-быстрому, а второй по закону", – сказал нардеп.

Он напомнил, что недавно это дело было закрыто Генеральной прокуратурой Украины.

"Знаете, что официально ответила Генпрокуратура? Что все эти факты уже давно детально проверялись Госбюро расследований в рамках уголовного производства 2952. Если перевести на человеческий язык, то в этом официальном письме Генпрокуратура подтвердила достоверность обнародованной мною 9 октября информации. "Да!", – говорит, Рябошапка, – "слив НАБУ был". "Да!", – говорит он, – "факты о Бурисме, Байденах, международной коррупции и другие факты, с которыми Деркач вышел на пресс-конференцию, а потом об этом написал весь мир, уже расследовались", – сказал Деркач.

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По словам нардепа, Генпрокуратура не увидела в предоставленных им документах оснований для повторного расследования.

"Цитирую: "По результатам досудебного расследования 2 сентября 2019 года следователем принято решение о закрытии указанного криминального производства в связи с отсутствием состава преступления. Таким образом, основания для повторного внесения сведений по изложенным в вашем обращении фактам в Единый реестр досудебных расследований отсутствуют". И подпись: "Рябошапка", – сказал Деркач.

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Он отметил, что Генпрокуратура не нашла состава преступления, потому что закрыла уголовное производство в первый же день работы нового генпрокурора.

"30 августа, в пятницу, президент (Украины Владимир – Ред.) Зеленский подписывает указ о назначении Руслана Рябошапки на пост генпрокурора. В субботу и воскресенье Рябошапка празднует. А 2 сентября, в понедельник, в свой первый рабочий день он выходит и первым делом закрывает скандальное производство", – заявил Деркач.

Как сообщалось, 9 октября народный депутат Андрей Деркач опубликовал служебную переписку НАБУ и посольства США, согласно которой первый заместитель НАБУ Гизо Углава через свою помощницу Полину Чиж длительное время предоставлял посольству США информацию, которая негативно повлияла на ход событий в Украине и США.

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Согласно информации, предоставленной Деркачем, работница НАБУ Полина Чиж получила указание от сотрудницы посольства США Анны Емельяновой предоставить информацию по делу бывшего министра экологии и владельца "Burisma Group" Николая Злочевского.

Народный депутат также обнародовал суммы денег, которые перечисляют представителям Burisma Group, среди которых фигурирует и Хантер Байден. Согласно документам, в общем в пользу Хантера Байдена, Александра Квасьневского, Алана Аптера и Девона Арчера Burisma выплатила по меньшей мере 16,5 млн долларов.

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По словам Деркача, Шокин неоднократно обращался к директору НАБУ Сытнику в рамках уголовного производства по "Burisma", но постоянно получал формальные отписки. Деятельность Шокина, по мнению нардепа, вызвала нескрываемое раздражение Джо Байдена и его пятый за два года визит в Киев, 7-8 декабря 2015 года, был посвящен решению вопроса отставки Виктора Шокина по делу Злочевского и Burisma.

Как сообщил Деркач, "предметом давления стал 1 млрд долларов кредитной гарантии, который США должны были предоставить Украине: "Факт давления признал сам Байден в своем выступлении в совете международных отношений США в январе 2018 года".

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ГПУ, Коррупция, SAP, НАБУ, Андрей Деркач.
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