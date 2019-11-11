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Дело бронежилетов: арестовали "киборга"

Дело бронежилетов: арестовали "киборга"
17:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Суд арестовал на два месяца с правом залога в 76 млн грн подозреваемого в деле о бронежилетах генерала Марченко.

Печерский суд Киева в понедельник, 11 ноября, арестовал на 60 дней с правом внесения залога в 76 млн грн начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Дмитрия Марченко.

"Содержание под стражей или залог в 76 млн грн – такую меру пресечения избран генерал-майору, начальнику Главного управления Министерства обороны Украины, который является подозреваемым в уголовном производстве по факту закупки некачественного имущества по завышенной цене для Вооруженных Сил Украины", - написал директор Государственное бюро расследований (ГБР) Роман Труба на своем телеграмм-канале в понедельник.

Он отметил, что решение только вынес Печерский районный суд Киева.

"Осталось избрать меры пресечения еще для четырех подозреваемых. Пока только для четырех - их будет больше, - добавил Труба.

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Как сообщалось, 26 июня директор ГБР Труба сообщил, что сотрудники Госбюро и Генпрокуратуры Украины провели около 40 обысков по местам проживания ряда должностных лиц Минобороны, работников коммерческих структур и в офисных помещениях в рамках расследования уголовного производства о закупке для нужд Вооруженных сил Украины имущества по завышенным ценам.

По словам Трубы, предварительная сумма убытков, понесенных Минобороны вследствие завышения цен, составляет около 100 млн грн. В частности, речь идёт о закупке 100 тыс. комплектов военной формы по завышенным ценам и 20 тыс. бронежилетов, большая часть из которых не соответствует заявленным характеристикам. "Три из пяти бронежилетов простреливаются", - заявил Труба.

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17 июля директор ГБР Роман Труба заявил, что в рамках расследования факта закупки некачественных бронежилетов для Минобороны подозрения никому не предъявлялись, все бронежилеты, не отвечающие требованиям, изъяло следствие. По словам Трубы, при закупке этой партии бронежилетов не была проведена полная проверка.

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5 ноября, следователи в рамках расследования производства о закупке для нужд Вооруженных сил Украины бронежилетов, большая часть из которых не соответствует заявленным характеристикам, объявили подозрение в совершении уголовного преступления пятерым должностным лицам Министерства обороны.

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Суд, ВСУ, ГБР, Дмитрий Марченко, Дело бронежилетов.
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