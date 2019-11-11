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ГБР не открывала дел против моряков, захваченных в Керченском проливе, но расследует действия власти

ГБР не открывала дел против моряков, захваченных в Керченском проливе, но расследует действия власти
15:53 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В ГБР нет никакого дела относительно действий украинских моряков при пересечении Керченского пролива.

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что в ГБР нет никакого уголовного производства в отношении действий украинских моряков при пересечении Керченского пролива.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"В ГБР нет никакого уголовного производства в отношении действий украинских моряков при пересечении Керченского пролива. Мы выясняем были ли правонарушения в действиях руководства государства, которые привели к эскалации конфликта и последующему введению военного положения... Мы выясняем, умышленно ли руководство государства направило наших моряков в Керченский пролив, понимая, в том числе, высокую вероятность того, что они попадут в плен. А дальше - обострение конфликта и введение военного положения", - пояснил он.

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Труба подчеркнул, что для выяснения обстоятельств каждого решения тех событий назначаются следственные действия, в частности, допросы моряков, экспертизы, выемки документов.

"Мы выясним подробности тех событий, проведем все экспертизы и допросы. Результаты работы наших следователей будут объективными - на них не повлияют никакие антикампании", - заверил Труба.

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Как сообщалось ранее, 21 мая в ГБР заявили об открытии уголовного производства по факту возможной государственной измены (статья 111 Уголовного кодекса Украины), действий, направленных на захват государственной власти (109 УК Украины), и превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий (426-1 УК Украины) со стороны экс-президента Украины Петра Порошенко и других должностных лиц в ноябре 2018 года. Дело открыто по заявлению экс-заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова.

По данным ГБР, речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, которые связаны с переходом корабельной группой ВМС Украины из Черного в Азовское море в районе Керченского пролива.

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13 сентября Порошенко заявил о передаче в ГБР письменных показаний по делу о событиях в районе Керченского пролива во время захвата Россией украинских моряков в плен.

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Керченский пролив, ГБР, Роман Труба, Захваченные моряки.
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