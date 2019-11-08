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Горбатюк обвинил бывшего соратника Януковича в причастности к хищению дел Майдана

Горбатюк обвинил бывшего соратника Януковича в причастности к хищению дел Майдана
16:33 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Сергей Горбатюк считает, что похищенные материалы стали "оружием" в его дискредитации.

Экс-начальник Управления спецрасследований Генпрокуратуры

обвиняет экс-заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова и своего бывшего заместителя Николая Николаева в причастности к похищению материалов уголовного производства по делам Майдана.

Об этом Горбатюк сообщил сегодня журналистам.

По его словам, он обратился с соответствующим заявлением в Государственное бюро расследований.

"Николаев был прокурором по делу об убийствах правоохранителей и, соответственно, имел доступ к материалам следователя по этому делу. Предполагаю, что он взял эти материалы, не оставив расписку следователю, и совместно с Портновым использовал эти материалы для моей дискредитации. Позавчера (6 ноября) я написал ГБР заявление о преступлении. Абсолютно не сложно проверить, где эти материалы находились, каким образом оказались у Портнова", - сказал Горбатюк.

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5 ноября директор ГБР Роман Труба заявил, что заместитель главы АП времен Януковича Андрей Портнов обратился в Бюро с заявлением о якобы совершении преступления бывшим начальником Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергеем Горбатюком и другими следователями этого управления.

По словам Трубы, открыто уголовное производство по факту исчезновения материалов уголовных дел, касающихся расследований преступлений, совершенных во время Революции достоинства.

"Это дела, которые приобрели особый статус, и, к сожалению, я могу констатировать, что есть определенные нарушения со стороны следователей Генеральной прокуратуры. Вчера мы получили обращение относительно следователей Управления спецрасследований Генеральной прокуратуры, допустивших утрату материалов уголовных производств. Мы получили два тома материалов одного из уголовных производств. Нами внесены сведения в ЕРДР и сегодня начато соответствующее расследование", - сказал Труба.

Вместе с тем он отметил, что ему не известно, об исчезновении каких именно материалов уголовных производств идет речь – об убийствах участников Майдана или убийствах правоохранителей.

6 ноября в Генеральной прокуратуре началось служебное расследование по факту возможной потери материалов уголовного производства по событиям Майдана.

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В ГПУ напомнили о создании инвентаризационной комиссии, которую возглавил заместитель генерального прокурора Виктор Чумак и которая с 11 ноября начнет инвентаризацию материалов уголовных производств и других материальных носителей о преступлениях, связанных с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

7 ноября прокурор по делу экс-"беркутовцев" Алексей Донской заявил, что материалы уголовного дела по расследованию убийств правоохранителей во время событий на Майдане, которые могли исчезнуть из ГПУ, были созданы, когда заместителем начальника Главного следственного управления ГПУ был нынешний директор ГБР Роман Труба.

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Андрей Портнов, Виктор Чумак, Сергей Горбатюк, Дела Майдана, Роман Труба.
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