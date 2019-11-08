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"Делам Майдана - труба": люди пришли на Банковую с требованием продолжить расследование (Видео)

"Делам Майдана - труба": люди пришли на Банковую с требованием продолжить расследование (Видео)
14:58 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Участники акции опасаются, что вскоре эти преступления некому будет расследовать.

Пострадавшие по делам о преступлениях во время Революции достоинства требуют от президента Украины Владимира Зеленского не допустить их развала.

Как передает корреспондент, сейчас возле офиса главы государства на улице Банковой проходит акция "Делам Майдана - труба?" с участием пострадавших, родственников погибших на Майдане, адвокатов и общественных активистов. Также на нее пришел бывший начальник Управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк.

Участники акции заявляют, что в настоящее время существует большая угроза того, что дела Майдана некому будет расследовать уже с 20 ноября, и они по сути будут развалены, поскольку в Государственном бюро расследований, несмотря на требования пострадавших и их адвокатов, так и не было создано соответствующее следственное подразделение, в который вошли бы следователи Генпрокуратуры, занимающиеся "делами Майдана" уже шестой год.

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Как известно, с 20 ноября прокуратура теряет следственные функции в Государственном бюро расследований, и делами Майдана будут заниматься следователи, которые до этого не были знакомы с этими делами, что, в свою очередь, приведет к фактическому развалу этих дел, поскольку для того, чтобы ознакомиться с тысячами томов уголовных производств новым следователям нужны будут месяцы, если не годы.

Кроме того, участники акции обратились к генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке, директору ГБР Роману Трубе и председателю парламентского комитета правоохранительной деятельности Денису Монастырскому.

От Рябошапки они требуют полноценного и быстрого формирования департамента процессуального руководства по делам Майдана и обеспечения работы следователей и прокуроров, которые не прошли аттестации, до завершения передачи дел в ГБР.

От Трубы участники акции требуют безотлагательного создания специального подразделения, которое занималось бы исключительно делами Майдана.

Также участники акции обращаются к председателю СБУ Ивану Баканову и министру внутренних дел Арсену Авакову с призывом не саботировать расследование "майдановских дел", как это происходило со стороны этих двух ведомств в течение последних пяти лет.

От Монастырского участники акции требуют не игнорировать внесения поправок в закон о ГБР, которые позволили бы следователям по делам Майдана из Генеральной прокуратуры перейти вне конкурса в Государственное бюро расследований в соответствующий отдел по расследованию дел Майдана.

Они отмечают, что соответствующая правка к закону, которую подготовили адвокаты по делам Майдана так и не вошла в законопроект об изменениях в закон о ГБР.

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Президента Зеленского участники акции призвали скоординировать деятельность ГПУ, ГБР и Верховной Рады для того, чтобы не допустить развала "майдановских дел".

Участники акции дают чиновникам время до 20 ноября, то есть до того дня, когда прокуратура уже не сможет расследовать дела Майдана, и они полностью будут расследоваться ГБР.

Также в ходе акции ее участники продемонстрировали перфоманс - на картонную коробку, которая символизировала урну для мусора, они установили устройство для уничтожения документов, в которое опускали фотографии периода Майдана, где зафиксированы пытки и убийства милиционерами участников Революции достоинства, также в это устройство были опущены листочки с надписью ”Дела Майдана”.

На импровизированной урне было написано "ГБР", а на устройстве для уничтожения документов - Труба.

21 октября в Генпрокуратуре создан Департамент процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах. В его состав вошли три отдела. Начальником Департамента назначен Виктор Мисяк, заместителем начальника - Алексей Донской.

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Генпрокуратура, Владимир Зеленский, Революция Достоинства, Сергей Горбатюк, Дела Майдана.
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