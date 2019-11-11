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Порошенко еще раз вызвали на допрос в ГБР: он опять не пришел

Порошенко еще раз вызвали на допрос в ГБР: он опять не пришел
14:13 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Порошенко в очередной раз не явился на допрос в ГБР по делу об исчезновении серверов из Администрации президента.

Бывший президент Украины Петр Порошенко в очередной раз не явился на допрос в Государственное бюро расследований по делу о возможной утрате серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты Администрации президента.

Об этом пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова сообщила журналистам.

"Сегодня Петр Порошенко был вызван для проведения очередного допроса. На этот раз допрос должен был проходить в рамках досудебного расследования уголовного производства, которое касается возможного совершения уголовного преступления должностными лицами категории "А", связанного с возможным исчезновением носителей секретной информации, содержащих государственную тайну, из ситуационной комнаты Администрации президента Украины", - заявила она.

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По ее словам, процессуальный статус Порошенко в этом и других производствах, которые расследует ГБР, - это свидетель.

"Каждый раз, когда он не является для проведения допроса, следователь готовит повестку о вызове на следующую дату", - сказала Иванова.

Как сообщалось ранее, 28 мая тогдашний секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что из ситуационной комнаты в Администрации президента исчезли мониторы и сервер, на которых хранилась информация.

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В свою очередь экс-пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко сказал, что технику из АП вернули арендодателю. "Вся техника для ситуационной комнаты Президента была арендована за свой счет Петром Порошенко и соответственно возвращена арендодателю", - отметил он в Facebook.

29 мая пресс-служба ГБР сообщила об открытии производства и начале расследования возможного исчезновения серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты АП.

16 октября Порошенко не явился в ГБР на допрос по этому производству.

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Петр Порошенко, ГБР, Анжелика Иванова.
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