Ход истории - не остановить: Порошенко отреагировал на признание Александрийским патриархатом ПЦУ (Видео)

Новости Украины:Петр Порошенко записал видеообращение, в котором поблагодарил всех кто признал ПЦУ.

Признание Православной церкви Украины Александрийским патриархатом, который является одним из древнейших в мире, продолжает процесс становления независимой украинской церкви и делает ее сильнее, заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Ход истории - не остановить! Вскоре после решения Элладской церкви Православную церковь Украины признал Александрийский патриархат. Это - один из древнейших патриархатов, второй после Вселенского".

"Мы благодарим Александрийскую Церковь, Константинопольскую церковь, Элладскую церковь и всем, кто сделал и делает возможным уверенное становление украинской церкви", - отметил Порошенко в своем видеообращении.

"Независимая Православная церковь Украины делается сильнее и крепче. Дуэт Путина и Кирилла не остановит процесса ее признания всем мировым православием после того, как в начале этого года Его святейшество патриарх Варфоломей дал нам Томос. Продолжение следует", - убежден политик.

Как сообщалось ранее, Александрийский патриархат присоединился к числу церквей, признающих автокефалии Православной церкви Украины, заявляет архиепископ Черниговский и Нежинский, заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий (Зоря).