Александрийский патриархат признал ПЦУ

Новости Украины:Александрийский Патриархат фактически признал автокефалии Православной церкви Украины.

Александрийский патриархат присоединился к числу церквей, признающих автокефалии Православной церкви Украины, заявляет архиепископ Черниговский и Нежинский, заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий (Зоря).

"Сегодня, 8 ноября, патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II во время литургии в день Собора Архистратига Михаила (по новому стилю) в храме в его честь в столице Египта во время Божественной литургии поминал имя митрополита Киевского и всея Украины Епифания как предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины… Таким образом Александрийский патриархат присоединился к числу церквей, признающих автокефалии Православной церкви Украины", - написал архиепископ Евстратий на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

При этом иерарх подчеркнул, что достоверность информации о поминании патриархом Феодором II митрополита Епифания как предстоятеля автокефальной ПЦУ "подтверждена из двух информированных источников", а официальное сообщение ожидается позже.

Архиепископ Евстратий также напомнил, что Александрийская церковь занимает в диптихах второе после Вселенского патриархата место.