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Гончаренко обвинил Зеленского в злоупотреблении властью: ГБР дала ответ

Гончаренко обвинил Зеленского в злоупотреблении властью: ГБР дала ответ
19:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Гончаренко заявил, что ГБР отказалось расследовать заявление Зеленского о Рябошапке.

ГБР отказалось расследовать заявление Президента Владимира Зеленского, сделанное в разговоре с Президентом США Дональдом Трампом, о том, что на должность генпрокурора будет назначен 100% подконтрольный украинскому лидеру кандидат.

Об этом написал в понедельник на своей странице в Facebook народный депутат Алексей Гончаренко (фракция партии "Европейская солидарность"), который направлял в ГБР соответствующий запрос.

"Получил ответ от ГБР по поводу своего запроса с просьбой расследовать заявление Владимира Зеленского, сделанное в разговоре с президентом США Дональдом Трампом. Тогда зе-президент прямо заявил, что на должность генерального прокурора Украины будет назначен 100% подконтрольный ему кандидат – Руслан Рябошапка. Что это если не злоупотребление властью и служебным положением (статья 364 Уголовного кодекса Украины). Но представители ГБР так не считают. Наоборот, ссылаясь на Конституцию, они подчеркивают, что Президент Украины пользуется правом неприкосновенности на время исполнения полномочий и не несет уголовной ответственности, против него не может быть возбуждено никаких уголовных дел", - отметил депутат.

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Как сообщалось ранее, 29 августа Президент Украины Владимир Зеленский уволил Юрия Луценко с должности генерального прокурора Украины. В этот же день Зеленский назначил генпрокурором Руслана Рябошапку.

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ГБР, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Руслан Рябошапка.
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