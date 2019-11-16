В Одесской области загорелся автомобиль с полицейскими

Новости Украины:Служебный автомобиль загорелся, когда полицейские следовали на вызов.

В городе Измаил Одесской области сегодня на ходу загорелся полицейский автомобиль.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, служебный автомобиль Renault Duster со следственно-оперативной группой направлялся на вызов коллег- патрульных, которые задержали злоумышленников, перевозивших подозрительный металл.

"По пути следования машина с полицейскими внезапно загорелось. По счастливой случайности никто не пострадал: все находившиеся в салоне авто, успели вовремя выбраться, а также забрать с собой ценные вещи и документы", - говорится в сообщении.

На место ЧП прибыли сотрудники ГСЧС, которые погасили пламя, однако огонь полностью уничтожил пассажирский автомобиль.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.