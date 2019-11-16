Взрывы боеприпасов в Балаклее: пострадавшие получили ожоги и осколочные ранения

Новости Украины:В результате взрывов в Балаклее пострадавшие получили сильные ожоги и осколочные ранения.

Пострадавшие во время чрезвычайного происшествия на арсенале в г. Балаклея 15 ноября, когда на площадке для утилизации боеприпасов произошли взрывы, получили ожоги и множественные осколочные ранения.

Об этом сообщил дежурный врач Военно-медицинского клинического центра Северного региона Владимир Юрьев, передает «Военное телевидение».

«Один из военнослужащих был доставлен в удовлетворительном состоянии в ВМКЦ Северного региона, двое военнослужащих были направлены и оставлены на предварительное лечение в больнице скорой и неотложной медицинской помощи города Харькова. Состояние их расценивается как тяжелое», - сказал Юрьев.

По данным врача, один из военных, который находится в больнице неотложной помощи, имеет ушиб левого локтевого сустава, состояние пациента называют удовлетворительным. Второй пострадавший - в стабильно тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями брюшной стенки и термическим ожогом обеих нижних конечностей. Третий больной - в состоянии средней тяжести. По предварительным данным, он получил термический ожог конечностей и лица до 20% общей площади тела.

Напоминаем, 15 ноября в 14:30 на арсенале в Балаклее на специально оборудованной площадке для утилизации боеприпасов произошло около 20 взрывов.

По уточненной информации Генштаба ВСУ, вследствие этого чрезвычайного происшествия двое военнослужащих-саперов погибли, пятеро получили ранения.

Как сообщили в Информационном агентстве Минобороны в Харькове, погибшие - старший солдат и прапорщик из г.Ахтырки Сумской области, военнослужащие 91-го отдельного полка оперативного обеспечения.

Пострадавшие - двое уроженцев г.Чугуева Харьковской области, один - из Кировоградской области, один - из Киева, один - из г.Ахтырка.

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Сегодня Генштаб ВСУ выразил предположение, что вероятно в ходе загрузки остатков боеприпасов и их элементов, которые готовили для утилизации, в частности твердотопливного двигателя к ракетам 3М9 зенитно-ракетного комплекса «Куб», произошло его возгорание с последующим подрывом накопленных для уничтожения взрывоопасных предметов.

По последним данным, обнародованным командующим Силами логистики ВСУ генерал-лейтенантом Олегом Вишневским, военный арсенал в городе Балаклея в настоящее время безопасен для жителей окрестных населенных пунктов.