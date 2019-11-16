В Одессе активисты вышли на протест против незаконной застройки зеленых зон

Новости Украины:Незаконная застройка приморских склонов и зеленых зон в Одессе: активисты вышли на протесты.

Сегодня в г.Одессе Фонтанскую дорогу в районе 13-й станции перекрывали противники незаконной застройки приморских склонов и зеленых зон.

Об этом сообщает "Думская".

Люди с плакатами ходили взад-вперед по пешеходному переходу, блокируя движение автотранспорта. Они протестовали, кроме прочего, против возведения на склоне «комплекса апартаментов La Mer» — трех высотных зданий башенного типа — по 10 и более этажей, говорится в сообщении.

В начале октября ГАСИ Украины отменила разрешение на строительные работы из-за отсутствия градостроительных условий и ограничений для застройки земельного участка на склонах.

Но фирма-застройщик продолжает прокладывать по склону автомобильную дорогу, которая соединит жилкомплекс с Фонтаном. На днях там обвалился грунт, причем произошло это вблизи газопровода, отмечает СМИ.