На Донетчине задержали группу фальшивомонетчиков

Новости Украины:Полиция Донетчины разоблачила группу фальшивомонетчиков.

Три человека — гражданские супруги и их сообщник — изготавливали поддельные доллары США в большом количестве с целью сбыта. Преступление было задокументировано усилиями следователей полиции Донецкой области, оперативных подразделений Службы безопасности Украины во процессуальным руководством областной прокуратуры. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Во время досудебного расследования было установлено, что пара из Краматорска в возрасте 40 и 32 лет, организовала изготовление фальшивых денег на заказ.

“С целью конспирации купюры печатали в соседней области на съемных квартирах. Этим занимался 41-летний соучастник. Отличить подделки от настоящих денег было сложно. Фигуранты пытались, чтобы у каждой купюры были разные номера”, — отметила старший следователь по ОВД следственного управления полиции Донетчины Яна Тимофеева.

Злоумышленники заказывали специальную бумагу, краску, изготавливали доллары с помощью дорогостоящего оборудования. В частности принтер стоил 30 тысяч гривен. При оформлении образцов сообщники использовали талант жены хорошо рисовать.

“Фальшивый кэш члены группы сбывали ограниченному кругу клиентов. Поддельные 100 долларов, например, продавали в среднем за 600-700 гривен”, — сообщили в пресс-центре.

“Подозреваемые были задержаны после двух этапов оперативной закупки иностранной валюты на сумму около 20 тысяч гривен. У задержанных изъято все оборудование и флэш-носитель с изображениями долларовых купюр в разных ракурсах, с помощью которых они готовили макеты денег”, — сообщили правоохранители.

Всего на документирование деятельности фальшивомонетчиков ушло несколько месяцев. Следователи собрали неопровержимые доказательства их причастности к незаконному бизнесу.

“Трем обвиняемым инкриминируют ч.2 ст. 199 Уголовного кодекса Украины (изготовление и сбыт фальшивых денег). Уголовное производство с обвинительным актом направлено в суд. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества”, — резюмировали в полиции.

Напомним, что в мессенджере Telegram получают распространение каналы, которые продают фальшивые деньги, обещая высокое качество товара.