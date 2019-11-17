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Врачи сделали все возможное: еще один пострадавший в Балаклее погиб

Врачи сделали все возможное: еще один пострадавший в Балаклее погиб
15:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Число жертв ЧП на базе в Балаклее увеличилось до трех, один военнослужащий умер в больнице.

Один военнослужащий, пострадавший в результате ЧП на Центральной артиллерийской базе в городе Балаклея Харьковской области в воскресенье умер в Харьковской городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи.

Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье.

"Остальные военнослужащие, которые также пострадали в результате события, находятся на лечении, угроза их жизням отсутствует", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в 15 ноября днем на территории военных складов в Балаклее во время плановых работ по разминированию технической территории и погрузке боеприпасов на технику произошло несколько взрывов, в результате которых двое военнослужащих-сапера погибли, еще пять были ранены.

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Двое раненых были отправлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи и еще двое - в Военно-медицинский клинический центр Северного региона. Один военнослужащий от госпитализации отказался.

По факту взрывов территориальное управление Государственного бюро расследований, расположенное в Полтаве, начало уголовное производство по ч.3 ст.425 (халатное отношение военного служебного лица к службе, причинившее существенный вред, совершенное в условиях особого периода) Уголовного кодекса Украины.

По предварительным данным оперативной группы Генерального штаба Украины, взрывы на технической территории Центральной артиллерийской базы обеспечения в г.Балаклея Харьковской области могли произойти из-за возгорания двигателя к ракетам ЗМ9 зенитно-ракетного комплекса "Куб".

"Вероятно в ходе загрузки остатков боеприпасов и их элементов, которые были подготовлены для дальнейшего уничтожения (утилизации), в частности твердотопливного двигателя к ракетам 3М9 зенитно-ракетного комплекса "Куб", состоялось его возгорание с последующим подрывом накопленных для уничтожения взрывоопасных предметов", - сообщается на странице Генштаба.

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Взрыв, Боеприпасы, ВСУ, Балаклея.
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