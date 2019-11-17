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Хотел съездить к друзьям, а попадет за решетку: мужчина в Броварах украл автомобиль

Хотел съездить к друзьям, а попадет за решетку: мужчина в Броварах украл автомобиль
15:28 Сегодня Телеграф Полиция Фото: Полиция

Новости Украины:Полицейские Киевской области задержали угонщика без водительских прав.

На днях в полицию поступило сообщение об угоне грузопассажирского микроавтобуса. Накануне владельцы отдали его на покраску в один из гаражных кооперативов г. Бровары.

Полицейские провели ряд следственно-розыскных действий, в частности отработав камеры уличного видеонаблюдения, установили маршрут злоумышленника. Он отправился в Васильков, где его оперативно задержали правоохранители в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Как позже рассказал полицейским задержанный: он просто хотел съездить к друзьям. В дальнейшем оказалось, что похититель еще и не имеет водительского удостоверения.

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Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

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Киевская область, Бровары, Нацполиция.
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