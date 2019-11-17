"Девять человек в сутки": неутешительная статистика полиции

Новости Украины:В полиции рассказали, сколько украинцев погибло в ДПТ за год.

С января по октябрь этого года на дорогах Украины более 3 тысяч человек погибли в результате ДТП. Об этом сообщает страница Facebook патрульной полиции Киевской области.

"2716 человек погибли в ДТП на дорогах Украины за 10 месяцев этого года. В среднем это 9 человек ежесуточно", — говорится в сообщении.

По информации полиции, факторами риска и причинами ДТП являются превышение скорости, употребление алкоголя или наркотиков, опасные маневрирования, попытки успеть проехать на запрещающий сигнал светофора.

Напомним, сегодня на автодороге Киев-Чоп в Закарпатье пьяный водитель совершил ДТП, в результате которого погибла 40-летняя женщина-пассажир.

Как сообщалось ранее, в подвале жилого дома в поселке Чермалык Донецкой области правоохранители обнаружили тайник с оружием и боеприпасами.