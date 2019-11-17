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Ройтбурд станет консультантом по созданию музея современного искусства в Херсоне

Ройтбурд станет консультантом по созданию музея современного искусства в Херсоне
23:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Александр Ройтбурд может поспособствовать созданию музея современного искусства в Херсоне.

Директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд готов способствовать созданию на Херсонщине музея современного искусства и давать рекомендации местной власти по этому поводу.

Об этом Александр Ройтбурд заявил во время паблик-ток на тему «Почему художник не рискует молчать в бурном мире?». В Херсоне, отвечая на вопрос, согласится ли он на предложение председателя Херсонской ОГА Юрия Гусева стать его советником, сообщает корреспондент Укринформа.

«Во-первых, меня не уволили (с должности директора Одесского художественного музея - ред.). Во-вторых, я уже здесь. И мы общались - и в Одессу приезжал Юрий Гусев, здесь мы общались. Конечно, я с радостью буду способствовать тому, чтобы в Херсоне появился музей современного искусства ... Если понадобится мой совет, я всегда готов поддержать. Тем более, что в городе есть прекрасные художники, мои старые друзья», - отметил Ройтбурд.

Напоминаем, сразу после того, как за освобождение Ройтбурда от должности директора Одесского художественного музея в сентябре проголосовал Одесский облсовет, председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев заявлял, что намерен пригласить Ройтбурда советником по вопросам культуры.

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В Херсоне продолжается инициированный Одесским художественным музеем художественный проект, который реализуется в трех городах - Одессе, Херсоне и Бердянске. Осенний лекционный курс «Искусство в авангарде общественных изменений» от известных в Украине экспертов и идеатон организовал Одесский художественный музей в партнерстве с Херсонским художественным музеем при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Доступ к лекциям - бесплатный.

Как было анонсировано, директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд должен был провести не лекцию, а паблик-ток, открытый разговор.

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Музей, Херсон, Консультант.
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