На КПВВ "Станица-Луганская" умер пожилой мужчина

Новости Украины:На КПВВ Станица-Луганская из-за проблем с сердцем умер пожилой мужчина.

Сегодня при переходе КПВВ Станица-Луганская умер пожилой мужчина. Об этом сообщил представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский в своем Facebook.

“Мужчине было 77 лет, он переходил КПВВ в сторону временно оккупированной территории Луганской области, по сообщениям и информации от медицинских работников, причиной смерти стали проблемы с сердцем. Более точный диагноз будет только завтра”, — написал Лисянский.

Он также отметил, что Уполномоченный Верховной Радой Украины Людмила Денисова неоднократно заявляла о необходимости присутствия государственной медицинской помощи на КПВВ Луганской и Донецкой областей. “По поручению Омбудсмана Украины, я неоднократно выступал по данному вопросу на коллегиях Донецкой ОГА и выездном заседании правительства Украины”, — добавил он.

“Присутствия бригад скорой помощи на КПВВ обеспечит более квалифицированную и оперативную медицинскую помощь людям”, — резюмировал представитель омбудсмена.