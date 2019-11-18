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Украину накроет густой туман: названы "опасные" регионы

Украину накроет густой туман: названы "опасные" регионы
08:40 Сегодня Телеграф

Новости Украины:В понедельник в большинстве областей Украины ожидается туман.

В большинстве областей Украины в понедельник, 18 ноября, ожидается туман, видимость 200-500 м, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Из-за осложнения погодных условий синоптики уже объявили штормовое предупреждение – І уровень опасности, желтый.

Туман накроет регионы ночью и утром в понедельник. Из-за плохой видимости наиболее осторожными стоит быть водителям, чтобы не попасть в ДТП.

"По прогнозам УкрГидрометцентра, 18 ноября ночью и утром в большинстве областей туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности)", – говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в понедельник утром.

Туман стоит ожидать жителям Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Полтавской и Сумской областей.

Несмотря на это, в понедельник погода будет солнечной и теплой, как на ноябрь. Температура воздуха будет достигать до +13 градусов в западных, южных регионах и до +7 в северных. 

Как водителям ездить в тумане: советы

Езда в туман или в условиях плохой видимости, – одно из наиболее рискованных упражнений, которые приходится осваивать водителю. Чтобы уберечь себя и своих пассажиров, водителям стоит придерживаться нескольких простых правил:

Уменьшите скорость до такой, чтобы видимого расстояния вам хватило для экстренной остановки.

Включите ближний свет, чтобы сделать свою машину заметной для других участников движения. Если машина укомплектована противотуманными фарами, включите именно их.

Не пытайтесь маневрировать, обгонять или идти на опережение с другими авто.

В загородных поездках в густом тумане пользуйтесь GPS-навигатором, экран которого будет подсказывать общее направление движения, будущие повороты и транспортные развязки.

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Погода, Туман, Синоптики, ГСЧС.
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