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В районе Петровского разминировали 12 гектаров территории

В районе Петровского разминировали 12 гектаров территории
09:09 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: facebook.com/pressjfo.news

Новости Украины:Пиротехники ГСЧС обезвредили 89 единиц взрывоопасных предметов.

Пиротехники ГСЧС с начала работ обследовали территорию площадью 12 гектаров и обезвредили 89 единиц взрывоопасных предметов.

Как говорится в сообщении на сайте ГСЧС, 13 ноября взрывотехники начали разминирование в районе разведения сил возле населенных пунктов Петровское-Богдановка Волновахского района Донецкой области.

"По состоянию на 14:00 17 ноября пиротехниками ГСЧС была обследована территория площадью 2,6 га, были изъяты и обезврежены установленным способом 40 единиц взрывоопасных предметов и 35 единиц патронов различного калибра".

Разминирование у Богдановки и Петровского: найдено уже более 80 опасных предметов

Как сообщалось, 11 ноября завершилась практическая фаза разведения сил и средств на линии разграничения возле населенного пункта Богдановка и Петровское Донецкой области. После этого там начались работы по разминированию. После разведения сил в Петровском и Золотом штаб планировал начать разведение еще на четырех участках, а тогда уже вдоль всей линии соприкосновения.

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Донбасс, Разминирование, ГСЧС, Петровское.
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