Разминирование у Богдановки и Петровского: найдено уже более 80 опасных предметов

Новости Украины:Возле Петровского и Богдановки спасатели изъяли 89 ВОП, обследовали 12,17 гектаров.

В районе разведения сил и средств возле населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям 17 ноября изъяли 40 взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.

"На участке разведения №3, в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области, продолжается очистка территорий от взрывоопасных предметов. Сегодня сотрудники ГСЧС Украины обследовали 2,6 га территории и изъяли 40 ВОП", - говорится в сообщении.

В целом с начала работ там изъято 89 взрывоопасных предметов на площади 12,17 га.

На участке разведения №1 (Станица Луганская) сегодня проходило установление металлического ограждения (отбойников) на обочинах дороги от моста в направлении КПВВ. Продолжается покраска металлоконструкции путепровода.

Кроме того, в районе разведения вблизи населенного пункта Золотое-4 Луганской области проводится демонтаж заявленных фортификационных сооружений.

"Сегодня на участке разведения №2 продолжались работы по благоустройству территории на месте разборки блиндажей", - отметили в штабе.