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Песков противоречит Путину: "Нормандский" саммит и закон о Донбассе напрямую не связаны

Песков противоречит Путину: "Нормандский" саммит и закон о Донбассе напрямую не связаны
14:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Дмитрий Песков заявляет, что прямой взаимосвязи между проведением "нормандского саммита" и принятием закона об особом статуе Донбасса нет.

Организация "нормандского" саммита напрямую не связана с принятием украинским правительством закона об особом статусе Донбасса.

Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1"

При этом Песков заявил, что все рассчитывают на понимание Украины, как нужно действовать в условиях принятия этого закона.

"Этот закон краеугольный", - добавил он.

По словам Пескова, российская сторона не знает, каким может быть другой закон и отметил, что его нужно согласовать "Л/ДНР".

Также пресс-секретарь Путина подчеркнул, что Киев должен перестать исключать возможность прямых контактов с Донецком и Луганском.

У Путина не исключают проведение "нормандского" саммита до конца года

Песков ответил на вопрос, означает ли, что до того, как появится ясность по закону "Об особом статусе Донбасса", лидеры "нормандской четверки" не будут проводить встречу.

Как известно, ранее президент Российской Федерации неоднократно заявлял, что проводить саммит "нормандской четверки" бессмысленно без принятия Украиной закона об особом статуе Донбасса.

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Германия, Украина, Франция, ФРГ, Россия, РФ, Донбасс, Владимир Путин, Дмитрий Песков.
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