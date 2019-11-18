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Люди без света и тепла: что происходит в Новом Роздоле

Люди без света и тепла: что происходит в Новом Роздоле
10:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Нафтогаз констатировал критическую ситуацию с отоплением, электричеством и водоснабжением в Новом Роздоле на Львовщине.

НАК "Нафтогаз Украины" заявляет о критической ситуации в городе Новый Роздол на Львовщине, где отсутствует отопление, несколько районов города остались без электричества, также под угрозой находится поставка воды в один из районов населенного пункта.

"Ситуация на предприятии и в городе критическая. Люди до сих пор без отопления, из-за чрезмерной нагрузки на сети электричества лишены целые районы. Под угрозой поставка воды в один из районов города", – говорится в сообщении на странице компании в Фейсбук в воскресенье.

НАК "Нафтогаз Украины" пригласило работников Новороздольской ТЭЦ, а также работников, уволившихся из-за невыплаты заработной платы предыдущим управляющим с мая 2019 года, на встречу 18 ноября, в 9:00, в помещении ТЭЦ.

В "Нафтогазе" сообщили о критической ситуации в Новом Раздоле

"На встрече от Нафтогаза будут советник первого заместителя председателя правления Нафтогаза Эдуард Борисович Кругляк и руководитель по техническому и технологическому обеспечению запуска ТЭЦ Владимир Григорьевич Постный. Сейчас мы работаем не только над тем, чтобы максимально быстро проверить техническое состояние инфраструктуры и запустить ТЭЦ Нового Роздола и Новояворовска, но и над тем, чтобы вернуть специалистов", – подчеркнули в сообщении.

Также отмечается, что полиция охраны получила инструкцию обеспечить доступ на эту встречу приглашенных работников.

"Мы понимаем, что мы получили в наследство от Гарант Энерго М не просто сложный актив, а клубок проблем. Благодарны работникам ТЭЦ, местным активистам, журналистам, депутатам, представителям городской власти, ЛОГА и премьер-министра за желание и готовность вместе эту ситуацию приводить в порядок", – поблагодарили в компании.

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Львовская область, Отопление, Водоснабжения, Новый Роздол.
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