В "Нафтогазе" сообщили о критической ситуации в Новом Раздоле

Новости Украины:Новый Раздол без отопления и электричества, водоснабжение под угрозой.

"Нафтогаз Украины" заявляет о критической ситуации в городе Новый Раздол Львовской области: отопления нет, целые районы города без электричества, также под угрозой поставки воды в один из районов.

Об этом сообщает "Нафтогаз Украины" в Facebook

"Ситуация на предприятии и в городе критическая. Люди до сих пор без отопления, из-за чрезмерной нагрузки на сети электричества лишены целые районы. Под угрозой поставки воды в один из районов города", - сказано в сообщении.

"Нафтогаз" приглашает работников Новороздольской ТЭЦ, а также работников, уволившихся из-за невыплаты заработной платы предыдущим управляющим с мая этого года, на встречу в понедельник, 18 ноября.

В сообщении говорится, что нанятая компанией полиция охраны должна обеспечить доступ на эту встречу работников ТЭЦ - и действующих, и тех, кто недавно уволился из-за невыплаты зарплаты.

"Сейчас мы работаем не только над тем, чтобы максимально быстро проверить техническое состояние инфраструктуры и запустить ТЭЦ Нового Роздола и Новояворовска, но и над тем, чтобы вернуть специалистов. Ведь люди не получали зарплату от прошлого управляющего Гарант Энерго М течение 5 месяцев. Мы понимаем, что часть людей вынужденно уволилась, чтобы получить право на помощь от государства и хоть как-то кормить свои семьи. Эти люди получат право вернуться, о чем мы завтра и поговорим", - добавили в НАК.

"Первая задача - обеспечить наличие специалистов для подготовки оборудования и сетей к запуску", - заявили в компании.

13 ноября премьер-министр Алексей Гончарук находился в Новояворовске и Новом Роздоле Львовской области из-за задержки отопления.

Он сообщил, что правительство будет инициировать передачу Новояворовской ТЭЦ в управление компании группы НАК "Нафтогаз".