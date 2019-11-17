Психическое здоровье: Скалецкая призвала "сломать советскую структуру"

Новости Украины:Минздрав намерен разработать новый законопроект "О психическом здоровье".

Министерство здравоохранения Украины планирует разработать новый законопроект "О психическом здоровье".

Об этом сообщила глава ведомства Зоряна Скалецкая.

На своей странице в соцсети Фейсбук она написала, что законопроект "должен полностью сломать унаследованную советскую организационную структуру, стратегии и практики системы охраны психического здоровья".

Скалецкая сообщила, что на встрече с представителями посольства Литвы в Украине договорились о "поддержке Украины в строительстве системы социализации лиц с психическими расстройствами".

Среди приоритетов министр назвала активное привлечение лиц с психическими и интеллектуальными нарушениями и их родственников к диалогу в строительстве новой системы.